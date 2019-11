Calcio dilettanti: mercoledì 27 novembre i recuperi delle gare rinviate per maltempo

Sport

Rimini

| 17:35 - 20 Novembre 2019

Le gare dei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria non disputate domenica 17 novembre saranno recuperate mercoledì 27 novembre alle ore 20,30.



Tra le squadre riminesi, per il girone B di Eccellenza, scenderà in campo il Tropical Coriano allo stadio Grandi, la Marignanese sul campo del Sanpaimola.



Per il girone D di Promozione trasferta per il Bellaria Igea Marina a Bagnacavallo e il derby della Valmarecchia Novafeltria - Sant'Ermete (A Longiano al campo della Cocif in via Cavadoli).



Per la Prima Categoria Girone H si disputeranno Alta Valconca - Delfini, Asar - Athletic Poggio, Roncofreddo - Polisportiva Sala, San Vittore - Mondaino, Verucchio - Riccione, Villamarina - Stella.