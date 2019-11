Guida weekend: gli eventi da non perdere a Rimini e provincia dal 22 al 24 novembre

Eventi

Rimini

| 07:32 - 21 Novembre 2019

Facciata del Teatro Galli in piazza Cavour.

I primi eventi natalizi, sagre, concerti, mercati e spettacoli teatrali.



Si accendono ufficialmente sabato 23 novembre le luci e i suoni di Riccione Ice Carpet, il progetto di Natale e Capodanno della città di Riccione che dà l’avvio a un lungo e ricco calendario di appuntamenti e iniziative fino al 19 gennaio. Leggi la notizia completa e il programma.



Il 'presepe' sarà protagonista al Paese del Natale di Sant'Agata Feltria. Saranno realizzati artigianalmente tanti presepi da esperti e cultori. Domenica 24 Novembre un corteo con oltre cinquanta figuranti in costume rievocheranno la poesia La notte Santa di Guido Gozzano. L' 1, l’8 e il 15 dicembre saranno presenti i presepi viventi di Morrovalle e di Arrone e si potrà assistere nelle stesse date alla discesa dell’Angelo. Leggi la notizia completa.



MUSICA



Al Jolly Disco Novafeltria, torna a grande richiesta la serata dedicata al twerking, trap e reggaeton. Il Bubble Butt Party è in programma sabato 23 novembre ed è giunto alla seconda edizione. Un evento lanciato lo scorso 6 aprile nello storico locale riminese, che cita uno slang la cui traduzione è "Sedere a bolla". Leggi notizia completa.



Una nuova rassegna di musica sacra che si svolge su tutto il territorio regionale e coinvolge sia le voci che gli organi: Voxanime. A Rimini, il 24 novembre, nella Chiesa dei Servi di Maria si esibisce l'organista polacca che vive in Francia (Lidia Ksiazkiewicz) in alternanza con il Coro polifonico riminese Jubilate Deo, diretto da Ilario Muro. Orario: alle ore 17. Ingresso libero. Leggi la notizia completa.



Domenica 24 novembre presso il Cage Club, via Pascoli 145 a Rimini si svolgerà JustFor1Day. Rassegna itinerante di musica e arti nel territorio riminese creata da Smiting Festival e Musincanta. Ogni appuntamento è unico, si svolge per l'intera giornata con ristori gastronomici. Appuntamento con Matt Elliott (GB) affiancato da Aga e Pieralberto Valli. Coinvolti anche gli studenti dell’Università di Bologna partecipanti alla call musicale ‘Campus Vibes Unibo Music Call Rimini’. Orario: dalle 11.30, inizio concerto alle ore 15. Ingresso a pagamento. Info: 329 0909716.



TRADIZIONE



A Mondaino torna la manifestazione "Fossa Tartufo e Venere". Il 24 novembre si terrà la seconda domenica della sagra “Fossa, tartufo e Venere”, dedicata al tipico formaggio ottenuto dalla fermentazione naturale del pecorino estivo e al tartufo bianco e nero.



CULTURA



Sabato 23 novembre a Castel Sismondo, Ferruccio Farina presenta il suo libro su Francesca da Rimini. A dialogare con l'autore Natascia Tonelli, Dantista, docente Università di Siena, membro del Comitato Nazionale Celebrazioni Dantesche 2021, Michele Brambilla, Giornalista, direttore QN Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e il Sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, che porterà il saluto della Città. Inizio ore 17. Ingresso libero. Leggi la notizia completa.



TEATRO



Sabato 23 novembre al Teatro Amintore Galli in piazza Cavour nel centro storico di Rimini va in scena la "Norma di Bellini: Dive non sempre caste"

Incontro di preparazione all’ascolto dell’opera, condotto da Fabio Sartorelli. E’ richiesta la prenotazione. Ore: 17.00 Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Info e prenotazioni: 0541 704294/96 dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00.



Domenica 24 novembre, doppia replica alle 11 e alle 16.30, secondo appuntamento de Il Mulino dei Piccoli, in Via Del Castoro, 7 Grotta Rossa di Rimini.

La compagnia Le Meccaniche Semplici, porta in scena il suo Alice nella scatola delle meraviglie, spettacolo liberamente ispirato al capolavoro di Lewis Carrol che, fra immaginazione e realtà, ruota attorno alle trasformazioni di una “scatola magica” - la scenografia di Valeria Muccioli - che rivela spazi e atmosfere multiformi davanti agli occhi dei giovani spettatori. Mulino di Amleto Teatro i. Leggi notizia completa.



MERCATINI



Domenica 24 novembre in Piazza Tre Martiri, si svolgerà "Rimini Antiqua". L'ultima domenica del mese il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari. Orario: dalle 7.30 alle 19.00 Info: 340 3031200



Domenica 24 novembre in via IV Novembre nel centro storico di Rimini Mostra mercato locale di arte, artigianato e hobbistica A cura dell'Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli. Orario: dalle 10 alle 19 Info: 338 8270486



SPORT



Da venerdì 22 a domenica 24 novembre 2019, torna all'Rds Stadium di Rimini l'International Master Days di Spinning, organizzato dalla federazione Icyff (Indoor Cycling and Fitness): tre giorni dedicati alla community GC (Group Cycle). Bike di nuova generazione, le cui prestazioni superiori si esprimono al meglio attraverso un programma importante, quale ICY Program. Orario: venerdì 22 dalle ore 18, sabato 23 dalle ore 10, domenica 24 dalle ore 8.30. Ingresso a pagamento. Info: 0541 395698 - 051 840876



Domenica 24 novembre presso il Centro Commerciale 'I Malatesta', Via Emilia a Rimini zona Celle Arco in Danza, va in scena Arco in Danza. La manifestazione giunta alla 18esima edizione, avrà inizio alle ore 16.30. Gli spettacoli animeranno tre domeniche pomeriggio, con esibizioni delle venticinque scuole di danza riminesi, spaziando dalla danza classica alla contemporanea, dalla danza moderna al flamenco, fino al tango orientale. Ingresso libero Info: 333 3986013; 0541 781696 (Associazione Eventincentro).



Domenica 24 novembre, torna a Bellaria la "Corsa dei Golosi" con camminata ludico-motoria. A tutti i partecipanti sarà offerta una tavoletta di cioccolato: il percorso si snodata lungo le vie di Bellaria, (zona mare e monte), su tre distanze: Km 2,6 Km 9,2 Km 11,5 Partenza ore 9:30. Ritrovo ore 8:00 presso Dolciaria Luigia, Via Ravenna, 231 Bellaria Igea Marina.