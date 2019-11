Bellaria, domenica torna la "Corsa dei Golosi" con camminata ludico-motoria

Sport

Bellaria Igea Marina

| 16:24 - 20 Novembre 2019

A.S.D. Dinamo Sport.

Corsa dei Golosi è il suggestivo titolo della manifestazione che si svolge a Bellaria, in provincia di Rimini, domenica 24 novembre. L'iniziativa in collaborazione con Dolciaria Luigia ed il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina è una camminata ludico-motoria: il percorso si snodata lungo le vie di Bellaria, (zona mare e monte), su tre distanze: Km 2,6 Km 9,2 Km 11,5 Partenza ore 9:30. A tutti i partecipanti sarà offerta una tavoletta di cioccolato. Ritrovo ore 8:00 presso Dolciaria Luigia, Via Ravenna, 231 Bellaria Igea Marina.