Beach tennis, agli ottavi di finale del Master le squadre del girone B fanno la voce grossa

Sport

Rimini

| 14:40 - 20 Novembre 2019

Enrico Casadio e Matteo Amadori.



Sono andati in scena martedì gli ottavi di finale del Master conclusivo del 22° campionato di beach tennis organizzato dal Tennis Viserba. Come da pronostico le squadre del girone B hanno avuto la meglio, anche se non è mancata qualche sorpresa. Sabato prossimo le finalissime dei master “A” e “B” a partire dai quarti. Pronositici a favore di Zannoni-Urbini, anche se non mancheranno gli outsiders pronti a dare battaglia. Avvincente si preannuncia anche il master “B”. Ma vediamo nel dettaglio i risultati della serata.

Ottavi master A.

Urbini-Zannoni b. Savini Torroni 6/2 6/1; Filippini-Bertozzi b. Cataldo-Stacchini 6/1 6/1; Mecozzi-Morosato b. Di Marco-Frisoni 6/3 6/4; Ferri-Bugli b. Angeli-Bevitori 4/6 6/4 12/10; Neri-Montagna b. Zammarchi-Cavaldoro 6/0 6/3; Leardini-Bonori b. Amaduzzi-Santolini 6/2 6/1.

Pre-turno ottavi master B.

Rinaldi-Alvisi b. Paci-Saponi (sostituito da Balacchi) 6/1 6/4; Cimatti-Lombini b. Andreani-Modeo 6/1 6/5; Urbinati-Galli (sost. Sammarini) b. Marone-Agostinelli 6/0 5/6 10/5; Bernardi-Gambuti b. Filippi-Pari 6/3 6/5.

Sabato è in programma l’atto conclusivo a partire dai quarti di finale. Si inizia alle ore 14.00 con finalissima alle ore 18 circa. Le premiazioni avverrano poi martedi 26 novembre presso il ristorantino del circolo tennis, in concomitanza dell’apertura del 25° campionato che si disputerà a partire da martedi 3 dicembre.