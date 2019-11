Sabato 23 novembre si accendono le luci e le scenografie di Riccione Ice Carpet

Attualità

Operai impegnati nel montaggio delle luminarie a Riccione.

Si accendono ufficialmente sabato 23 novembre le luci e i suoni di Riccione Ice Carpet, il progetto di Natale e Capodanno della città di Riccione che dà l’avvio a un lungo e ricco calendario di appuntamenti e iniziative fino al 19 gennaio. Avvolti nell’incanto delle scenografie su cui domina il bianco scintillante delle installazioni luminose che abbracceranno la città intera, dal centro fino ai quartieri, la città è pronta a dare l’avvio ad una delle stagioni più emozionanti dell’anno con un attesissimo palinsesto di eventi unici, in primis il Concerto degli Auguri di Ezio Bosso del 29 dicembre.



All’imbrunire, nella penombra della sera, Riccione e i suoi ospiti si incontreranno sabato 23 alle ore 17 al crocevia fra viale Dante e viale Ceccarini, sotto il grande gazebo bianco, luogo magico da cui gli allestimenti e gli effetti luminosi prenderanno vita e si diffonderanno in città, per accendere insieme due mesi di eventi, luci, musica, spettacoli e shopping di Riccione Ice Carpet. Viale Ceccarini e le vie del centro si trasformano nel Villaggio di Natale con le casette dal tipico stile balneare, che accolgono le proposte di qualità e di artigianato a tema, e con la pista di pattinaggio il cui tappeto di ghiaccio si allunga per 140 metri lungo viale Dante. L’inaugurazione di Riccione Ice Carpet sarà accompagnata dallo spettacolo dei giovani talenti della street dance protagonisti a gennaio dell'evento internazionale Mc Hip Hop Contest dell'agenzia Cruisin'.



Riccione Ice Carpet è un progetto che abbraccia la città intera, una visione magica di suoni e luci, un programma di eventi straordinari, di storie e racconti, di linguaggi nuovi in cui l’incalzare del colore bianco si fa elemento dominante degli allestimenti che prendono vita grazie ad un innovativo gioco di illuminotecnica digitale. È un periodo suggestivo e magico che Riccione sa interpretare con i grandi appuntamenti in programma e scandire con gli eventi di inaugurazione, momenti che la città si ritrova a vivere insieme, dall’inaugurazione del Villaggio natalizio e della pista di pattinaggio del 23 novembre, all’arrivo di Babbo Natale il 30 novembre fino alla festa di accensione del grande Albero luccicante di Natale sul porto il 7 dicembre.