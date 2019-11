"Cibo come Cultura": a Santarcangelo alla scoperta della cucina degli scrittori

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 13:25 - 20 Novembre 2019

Torna giovedì 21 novembre l’appuntamento tra libri ed enogastronomia di “Cibo come Cultura”, la tradizionale rassegna promossa da biblioteca Baldini, Fondazione Fo.Cu.S., Pro Loco Santarcangelo, Fiera di San Martino/Blu Nautilus con la partecipazione di Coop Alleanza 3.0 e Banca Malatestiana.



Alle ore 21 in biblioteca si parlerà de “La cucina degli scrittori. Letteratura e cibo in Emilia-Romagna”: Roberto Balzani (Presidente dell’Istituto per i beni artistici, naturali e culturali della Regione Emilia-Romagna) insieme a Alberto Calciolari e Isabella Fabbri (curatori della pubblicazione) presenteranno una interessante panoramica sugli scrittori emiliano-romagnoli che hanno parlato del cibo nelle loro opere. La serata sarà intervallata dalle letture a cura di Remo Vigorelli tratte da: “Gli elogi del porco” di Giuseppe Ferrari; “La scienza in cucina” di Pellegrino Artusi; “La cucina del mondo piccolo” di Giovannino Guareschi. Al termine, la Bottega Girometti proporrà una degustazione che riassume lo spirito gastronomico della nostra regione: un assaggio di cappelletti e un tagliere dei migliori salumi e formaggi tipici.



Sabato 23 novembre è invece in programma l’ultimo appuntamento con “Cibo come Cultura Junior”, il calendario di eventi della rassegna dedicati ai bambini: alle ore 16,30 alla Baldini il Ròdari Club propone la “Premiata Trattoria Ròdari Club”. Quattro buffe signorine arrivano alla trattoria e per una serie di circostanze non riescono a mangiare nulla, ma leggono storie di minestrine magiche, di caccia all’orso, di prosciutto e uova verdi, di frittelle, bambine golose e di lupi affamatissimi. La partecipazione è gratuita.



Nell’incontro conclusivo di “Cibo come Cultura” – in programma giovedì 28 novembre – Luisa Bartolotti presenterà il suo libro “A tavola con i Malatesti”, mentre lo chef Marco Rossi si occuperà delle degustazioni della serata recuperando gusti e sapori della cucina rinascimentale.



Gli incontri sono a ingresso libero, è possibile lasciare una offerta che sarà utilizzata per ulteriori attività culturali legate al tema della valorizzazione dell’enogastronomia santarcangiolese.