Rimini premiato tra i comuni sostenibili per la "rivoluzione" del sistema fognario

Rimini

| 13:15 - 20 Novembre 2019

Il piano per la salvaguarda della balneazione di Rimini ha ottenuto un riconoscimento da parte della Fondazionale Sodalitas: il Cresco Award-Città sostenibili, un premio attribuito ai comuni che mettono in campo iniziative per lo sviluppo sostenibile dei territori. La giuria è presieduta dal Rettore Politecnico di Milano Ferruccio Resta. Le premiazioni sono avvenute oggi (mercoledì 20 novembre) nel corso di un incontro tenutosi nell'ambito della 36esima assemblea dell'Associazione Nazionale Comuni Italia in corso ad Arezzo.