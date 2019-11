Verucchio per un mondo di pace: il convegno in programma venerdì 22 novembre

Attualità

Verucchio

13:11 - 20 Novembre 2019

Carlo Cefaloni.

Comune di Verucchio, Regione Emilia Romagna e Fondazione Anna Rastelli insieme per confrontarsi pubblicamente sull’esigenza di una cultura che abbatta muri fisici e barriere ideologiche per una società sempre più coesa ed estranea alle guerre. "Verucchio per un mondo unito. Economia di pace per una società giusta" è il titolo del convegno in programma venerdì 22 novembre alle 20.30 alla Sala Romagna Mia di via Casale 103.



Tema ribadito con ancora maggior forza dal sottotitolo “legame sociale, dialogo e intercultura: le basi necessarie per contrastare la disuguaglianza e la negazione dei diritti alla persona” e che sarà affrontato dai due relatori: Carlo Cefaloni, e Jean Renè Bilongo. Il primo, laureato in giurisprudenza, è redattore di Città Nuova e si occupa di politica, lavoro, economia, cittadinanza e diritti umani. Il secondo, italo-camerunense, ha a sua volta la laurea in legge ed è sindacalista Flai Cgil, attivista e giornalista