Basket giovanile, doppietta del Bellaria: hurrà per Under 15 e Under 18

Sport

Bellaria Igea Marina

| 12:44 - 20 Novembre 2019

Una fase di Bellaria - Angels Under 15.

Doppio sucecsso per le formazioni giovanili del Bellaria



UNDER 15

Bellaria – Basket Santarcangelo 47-33



Netto successo della squadra Under 15 del Bellaria contro gli Angels per 47-33. Partenza 6-0 per i padroni di casa, Urbini con le bombe tiene a galla i suoi (11-11, 23-20 all’intervallo) nonostante la buona difesa della formazione di Ricciotti dentro l’arco dei 6,25. Nella ripresa Bellaria strappa e nell’ultimo frazione chiude i conti di una sfida comunque mai in discussione. In evidenza Lumini (top scorer del match), Bussi e Ricciotti, tutti e tre in doppia cifra. Prossima sfida il 3 dicembre alle ore 18 contro lo Sporting Club Cattolica.

Il tabellino

Bellaria: Bussi 10, Bisacchi 2, Raschi , Ricciotti 11, Parini 1, D'Alessandro, Spazzoli, Mininno, Semprini, Polanco 5, Lumini 18. All. Ricciotti.

Angels: Balanca, Sgura, Cantelli 4, Maestrello 5, Urbini 17, Falcone 5, Michelini, Drudi 2, Brunelli. All. Renzi.

Arbitro: Giannini

Parziali: 11/11 - 12/9 - 13/6 - 11/7





UNDER 18

Misano Pirates – Bellaria 43-62



Con una superba prestazione offensiva il Bellaria espugna il parquet di Misano: quattro i giocatori in doppia cifra nella squadra di Ricciotti, uno solo tra le file dei padroni di casa. Chiuso l’intervallo sul 17-12, Misano ha giocato alla pari nella terza frazione, ma nel quarto tempo non è riuscita a tenere il ritmo della squadra di Ricciotti che si è dimostrata più forte. Prossimo match mercoledi Prossima sfida mercoledì 27 al PalaTenda alle ore 19,15 contro la Pallacanestro2.015.



Il tabellino

Misano: Cattaneo 3, Migani 15, Mei, Venturini, Ottaviani 4, Calderoni 6, Berni, Panzeri 8, Speroni, Martini 5, Banci 2.

All. Mordini.

Bellaria: Canducci, Zonzini 4, Zamagni, Maggioli 9, Boni 2, Candelieri 2, Souihi 19, Gorini 13, Donati 13. All. Ricciotti

Arbitro: D'Angelo

Parziali: 8/12 - 9/16 - 11/12 - 15/22