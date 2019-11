Volley San Marino, Titan Services verso l'Umbria per la sfida contro Promo Video

Sport

Repubblica San Marino

| 12:41 - 20 Novembre 2019

Il libero della Titan Services Samuele Rizzi.

Serie B maschile. Seconda trasferta consecutiva in terra umbra per la Titan Services. I sammarinesi, dopo aver giocato a Spoleto, sono attesi questo sabato alle 18 nel palasport di Perugia dalla Promo video. Arbitrano le signore Giulia Natalini (1° arbitro) e Chiara Mochi (2°). Dopo aver affrontato la prima, la seconda, la quarta e la quinta della classifica in cinque giornate di campionato, l’avversario di turno sembra più abbordabile.







“Perugia è subito davanti a noi in classifica e dunque spero sia una partita alla nostra portata. – Concorda coach Stefano Mascetti. – E’ un confronto che ci permetterà di valutare quel che siamo in questo momento della stagione. In ogni caso, anche non dovesse andarci bene, abbiamo ancora tempo per crescere. D’altra parte, anche se dovessimo vincere, non è che avremmo risolto tutto i nostri problemi. Come ripeto spesso, dovremo essere bravi a fare la nostra partita. A Spoleto ce la siamo giocata. In palestra i ragazzi lavorano e migliorano. Penso che questa sia strada giusta”.







CLASSIFICA. Arno Volley Castelfranco 14, SAMA Portomaggiore 14, Erm group San Giustino 13, Zephyr Santo Stefano Magra 12, Geetit Bologna 11, Querzoli Forlì 10, Krifi Ferrara 7, Laghezza La Spezia 6, Sir Safety Spoleto 6, Lupi Estintori Pontedera 6, Energia fluida Cesena 3, Jobitalia Città di Castello 2, Promo video Perugia 1, Titan Services 0.







Serie C femminile. PROSSIMO TURNO (6^ giornata). Sabato 23 novembre la Banca di San Marino usufruisce del turno di riposo. Tornerà in campo giovedì 28 novembre a Ravenna contro l’Acsi.