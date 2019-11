Michele Carenini vince il concorso letterario "Milleparole", premiazione a Riccione

Eventi

Riccione

| 12:21 - 20 Novembre 2019

Domenica 24 novembre 2019 alle ore 17 presso la sala conferenze del Centro della Pesa Biblioteca comunale di Riccione, viale Lazio 10, avrà luogo la cerimonia di premiazione del Concorso letterario Milleparole edizione 2018 promosso dall’Associazione culturale Impronte Adriatiche in collaborazione con Raffaelli Editore.



Il primo premio sarà conferito a Michele Carenini e il suo racconto, insieme a quelli degli altri finalisti, sarà letto al pubblico dall’attrice Elisa Angelini.



Nell’occasione sarà anche presentato il volume che raccoglie i dieci racconti finalisti dell’edizione 2018 (Raffaelli Editore) e sarà annunciato il bando dell'edizione 2020 del concorso.



Michele Carenini, nato ad Arezzo nel 1963, vive e lavora a Bologna, è ingegnere informatico e gestisce progetti internazionali di alta tecnologia; collabora con la Commissione Europea, ed è autore, oltre che di numerose pubblicazioni scientifiche, di diversi racconti pubblicati su antologie e riviste.



ll Concorso Milleparole, promosso dall’Associazione culturale Impronte Adriatiche, presieduta da Rodolfo Francesconi, in collaborazione con Raffaelli Editore, è alla sue quinta edizione e premia ogni anno l'autore o l'autrice di un racconto breve che non deve, per l'appunto, superare le mille parole, con l'esclusione delle congiunzioni.







L’ingresso è libero.