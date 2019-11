Sul palco della fiera di Morciano per sostenere l'istituto oncologico romagnolo

Eventi

Morciano di Romagna

| 12:07 - 20 Novembre 2019

Sabato 23 novembre dalle ore 21 la grande musica italiana farà capolino sul palco dell’auditorium della Fiera di Morciano: torna l’evento “Nel Blu”, serata giunta alla terza edizione e organizzata in collaborazione con il Comune e la pro loco della cittadina riminese per sostenere l’Istituto Oncologico Romagnolo



Il maestro Fabio Masini e il suo ensemble di musicisti e artisti del territorio riarrangeranno alcuni dei pezzi più popolari della tradizione in un repertorio che spazia dagli anni ’60 agli anni ’90. Trent’anni di grande musica riproposti per una nobile causa: quella della lotta contro il cancro in Romagna.



L’evento sosterrà l’acquisto del “CliniMACS Prodigy”, uno strumento top di gamma del valore di 200 mila euro che riposizionerà la Romagna tra le eccellenze non solo nazionali ma anche internazionali della lotta contro il cancro.



«Si tratta di un’attrezzatura meravigliosa, un sogno per tutti i ricercatori – spiega il Direttore Scientifico IRST, prof. Giovanni Martinelli, che sarà presente all’evento – è un incubatore che permette di conservare in maniera viva e sterile per almeno quindici giorni i linfociti che preleviamo al paziente e che hanno sviluppato tolleranza nei confronti della presenza della malattia, di modo da inserire all’interno di questa cellula la risposta antitumorale che noi vogliamo ottenere. In questo modo in un futuro che speriamo molto vicino saremo in grado di creare, per ciascun paziente, il proprio farmaco personalizzato. Avere a disposizione una macchina come il “Prodigy” potrebbe in prospettiva aiutare molto non solo noi, ma tutti i pazienti del territorio e, perché no, d’Italia, che ad oggi non hanno questa possibilità terapeutica. La tecnica sarà applicata prevalentemente su linfomi, alcune forme di leucemie mieloidi, alcuni tumori del pancreas, glioblastomi e certi tipi di sarcomi, ma è chiaro che questo è solo l’inizio».



Il biglietto di platea avrà un costo di 15 euro, mentre quello di gradinata di 10 euro: saranno in vendita a Morciano presso l’Ottica Biondi di via Bucci 32C e l’Edicola Zanni di via Fratti 28; la Sede IOR di Riccione in corso Fratelli Cervi 172; e l’Edicola “E Spac” di via XXIV giugno a Saludecio.