Ponte Verucchio, schianto sulla via Marecchiese, auto tampona violentemente bus di linea

Cronaca

Valmarecchia

| 10:45 - 20 Novembre 2019

Auto contro il bus.

Incidente mercoledì mattina a Ponte Verucchio, auto tampona violentemente un autobus di linea. L'incidente è avvenuto verso le 10, la dinamica è ancora al vaglio. Secondo quanto ricostuito il bus di Start Romagna numero 160 si sarebbe fermato per far scendere dei passeggeri e l'auto, una Ford Fiesta guidata da una 50enne, lo ha tamponato violentemente. La forza dell'impatto ha distrutto la parte anteriore del mezzo, danneggiando anche il paraurti posteriore dell'autobus. La donna al volante della macchina è stata portata in ospedale a Rimini. Feriti lievemente anche due passeggeri del bus. Sul posto si procede a senso unico alternato. Per i rilievi ed i soccorsi i Carabinieri di Novafeltria, la Polizia Municipale, due ambulanze, un'automedica e personale dei Vigili del Fuoco.