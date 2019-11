Garden Rimini, arriva il calcio femminile, open day il 24 novembre

Sport

Dopo lo splendido avvio di stagione della Scuola Calcio, al suo primo anno di collaborazione con la Juventus, il Garden apre ufficialmente anche la sua sezione calcio al femminile, lanciando l’iniziativa con un Open Day in programma il 24 novembre.



Già in queste prime settimane sono state diverse le bambine/ragazze che hanno svolto gli allenamenti grazie alla collaborazione con la San Marino Academy femminile, numeri in crescita che hanno portato la Polisportiva a questa importante scelta. Sono già due i giorni in cui le bambine/ragazze si possono allenare al Garden: lunedì e giovedì pomeriggio dalle 17 alle 19 nei campi in sintetico al chiuso.



Domenica 24 novembre arriva dunque l’Open Day per le ragazze che vogliono avvicinarsi a questo sport: sui campi di via Euterpe dalle 10.30 alle 12.00 allenamenti e partite per tutte le nate dal 2010 al 2014, diretti dallo staff che segue già la sezione maschile e dagli allenatori della San Marino Academy.