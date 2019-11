Spazzacamino con l'hobby della droga: arrestato pusher 27enne a Misano

Cronaca

Misano Adriatico

| 09:14 - 20 Novembre 2019

Stupefacente e soldi sequestrati allo spacciatore.

Un market di stupefacenti in casa di uno spazzacamino 27enne foggiano residente a Coriano ma domiciliato a Misano. E' quanto hanno trovato i Carabinieri di Coriano. Il pusher è stato arrestato per dentezione ai fini di spaccio di plurime sostanze stupefacenti. I militari erano da tempo sulle tracce del 27enne e martedì lo hanno fermato e perquisito. Nell'abitazione di Misano è stato trovato un vero market degli stupefacenti: 230 grammi di marijuana già suddivisa e pronta per lo spaccio e 114 pasticche di ecstasy. Inoltre in casa era presente tutto l'occorrente per confezionare la droga. Il 27enne ha ammesso le proprie responsabilità consegnando ai militari anche 350 euro, somma provento dell'attività di spaccio. Arrestato, sarà processato per direttissima.