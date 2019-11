Teatro, Alice nella scatola delle meraviglie al Mulino di Amleto

Eventi

Rimini

| 08:53 - 20 Novembre 2019

Lo spettacolo teatrale Alice nella scatola delle meraviglie.

Domenica 24 novembre - doppia replica alle 11 e alle 16.30 - secondo appuntamento de Il Mulino dei Piccoli, la rassegna teatrale per bambini e famiglie organizzata dal Mulino di Amleto Teatro Via Del Castoro, 7 Grotta Rossa di Rimini a cura della Combriccola dei Lillipuziani.

La compagnia Le Meccaniche Semplici, sulle musiche originali di Vincenzo Pedata, porta in scena il suo Alice nella scatola delle meraviglie, spettacolo liberamente ispirato al capolavoro di Lewis Carrol che, fra immaginazione e realtà, ruota attorno alle trasformazioni di una “scatola magica” - la scenografia di Valeria Muccioli - che rivela spazi e atmosfere multiformi davanti agli occhi dei giovani spettatori.



È sera, è ora di andare a letto, ma Alice non ne ha voglia, vorrebbe rimanere ancora sveglia ma il sonno finisce per avere la meglio su di lei e si addormenta abbracciata al suo gatto di pezza a pois. Entra così nel regno dei sogni e della fantasia dove il Cappellaio Matto e lo Stregatto la stanno aspettando impazienti di condurla attraverso le mille porte del loro pazzo mondo, imprevedibile e cangiante. Tra divertenti equivoci e fantasiosi dispetti Alice diventerà sempre più grande e riuscirà ad affrontare ogni ostacolo che incontrerà in modo divertente e ironico.

Uno spettacolo brillante, veloce e spiritoso, vincitore del Premio Otello Sarzi 2017, per la recitazione di alto livello, per l’uso innovativo e creativo del suono, e per l’originalità della messa in scena capace di catturare e coinvolgere in un gioco teatrale che, mentre mostra ironicamente le sue "finzioni", crea le cornici delle avventure della protagonista. Biglietti interi € 7 – Ridotti € 5. Prenotazioni: 0541/752056