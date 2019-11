Congresso Sap, Gasparri cita e rilancia Salvini sul caso Cucchi: "Caro Matteo, la droga fa male"

Attualità

Rimini

| 07:56 - 20 Novembre 2019

Matteo Salvini durante il nono congresso del sindacato autonomo di polizia a Rimini.

Pochi mezzi, poche tutele, stipendi bassi e incertezza della pena. Il segretario generale del sindacato autonomo di polizia Stefano Paoloni lancia l’allarme di un’intera categoria di fronte a una platea che più affollata e ricca di così, forse solo in parlamento. Tra gli ospiti, martedì mattina al Palacongressi di Rimini, del nono convegno del Sap che con l’occasione ha festeggiato anche 40 anni di attività, c’erano l’ex ministro dell’interno e segretario della Lega Matteo Salvini, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, diversi esponenti di molti comuni del territorio riminese, il deputato di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami.



Il premio per l’arringa più animata se lo giocano proprio questi ultimi due relatori, che con tono animoso e a tratti concitato hanno rilanciato alcuni degli slogan più cari alla destra. «Ho sentito parlare di Paese, ma noi dobbiamo difendere la Patria e chi indossa una divisa non lo fa certo per lo stipendio», incalza Bignami, aprendo l’enorme e pare irrisolvibile capitolo dei codici identificativi sopra i caschi della polizia: «Questa proposta è inaccettabile, sappiamo bene che è strumentale e non funzionale ai fini per cui viene richiesta». Su questo tema Gasparri si infiamma: «I codici non passeranno mai perché servono alle sardine per denunciare il modo pretestuoso le forze di polizia».

Non è mancata nemmeno l'occasione per difendere il commento di Salvini alla sentenza di primo grado del processo Cucchi bis: «La droga fa male caro Matteo, è vero. Bisogna spiegarlo un po’ a tutti, noi lo sappiamo. Si pensi anche all’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, anche quello è un delitto a base di droga», e per avallare la sua affermazione Gasparri cita la persecuzione contro il fondatore della comunità di San Patrignano Vicenzo Muccioli, arrestato per la sua azione di prevenzione e lotta contro l’uso, l’abuso e lo spaccio di sostanze stupefacenti. E non pago, rincara la dose citando un caso simile, quello di Federico Aldrovandi, che finì a suon di polemiche in tutti i giornali partendo proprio, nuovamente dal congresso Sap: «Nel 2014 ero sempre qui a Rimini e il congresso del Sap era finito sotto processo perché la sala aveva applaudito i tre agenti condannati per la morte di Aldrovandi», anche se poi, il Sap si difenderà, la standing ovation era per il vicequestore di Bologna, che durante una manifestazione si era tolto il casco per protesta contro il lancio di oggetti.



Proprio per colpa degli attacchi contro le forze dell’ordine, solo nel 2019 si contano dieci uomini delle forze dell’ordine (non soltanto polizia ma anche carabinieri, più i vigili del fuoco), un momento «drammatico per il nostro comparto, uno degli anni più bui della storia recente», esordisce Paoloni. «Quando interveniamo c’è il fallimento della politica perché non ha saputo intercettare le istanze della popolazione. Siamo lasciati spesso soli con il cerino in mano». L’escalation di aggressioni è diventata talmente importante che l’osservatorio del Sap ha iniziato a contarle: «Ne abbiamo registrate 228 con 404 colleghi feriti. Un numero parziale, visto che si basa sulle denunce dei colleghi. Il fenomeno va inquadrato e affrontato». Il timore più grande è che le forze dell’ordine vengano sempre più «strumentalizzate, diventando bersagli della criminalità e perfino schedati nel dark web con nome, cognome e abitudini, attribuendoci perfino un codice identificativo per rintracciarci».



La controproposta è presto che detta: «Vogliamo piena trasparenza, più telecamere, che seppur invocate non sono ancora in dotazione. Vogliamo essere messi sotto campana di vetro, con bodycam addosso e nelle nostre auto di servizio, oltre che negli ambienti in cui operiamo con persone a misure sottoposte a controllo di polizia». Qui si apre l’enorme capitolo dei teaser, un ausilio che sarà in dotazione a 1500 agenti a partire dall’inizio dell’anno come annunciato da Salvini, costruito dall’azienda Axon, che ne detiene i diritti a livello mondiale: «I nostri sono diventati interventi difensivi, ma non per la cittadinanza e l’ordine pubblico, per noi stessi. Viviamo perfino in una condizione dove chi si vuole difendere dal nostro operato controdenuncia chi è intervenuto nei suoi confronti, spostandolo da teste a coimputato in procedimento connesso».





Francesca Valente