Basket D, Dulca Angels fa il colpaccio anche ad Urbania: 56-69

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 23:17 - 19 Novembre 2019

La squadra degli Angels.

E sono sei per i Dulca Santarcangelo. I ragazzi di Coach Badioli espugnano Urbania 56-69 nonostante una prestazione a lunghi tratti meno brillante rispetto alle ultime uscite comunque sufficiente per portare a casa un’importante vittoria.

Nel primo quarto i gialloblu prendono le misure alla squadra padrone di casa provando ad allungare ma un ultimo minuto e mezzo un po’ distratto fissa il primo quarto sul 17 pari.

Nel secondo quarto gli Angels giocano divinamente, concentrati in difesa e letali in attacco e si vola sul 29-48.

Nel terzo quarto la zona di coach Galli fa inceppare l’attacco giallo-blu ma che si riprende subito dopo un time-out di coach Badioli. Nell’ultimo quarto la Dulca gestisce i 20 punti di vantaggio con Urbania “on fire” negli ultimi 3′ che può solo ridurre lo svantaggio alla sirena con un punteggio finale di 56 a 69. Ottima presenza dentro l’area con un Delvecchio da 17 rimbalzi ed un gamberini da 12 rimbalzi e due stoppate.

Prossimo appuntamento in casa al Pala SGR ore 21.00 contro Titan Jesi.