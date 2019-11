Basket Promozione, il FaDaMat piega il Coriano (73-42) e si mantiene leader

Sport

Rimini

| 23:04 - 19 Novembre 2019

La squadra del FaDaMat.



Vince ancora il FaDaMat Fermata Est Rimini, che si impone sul Fisiokinetic Coriano per 73-42 e mantiene la testa della classifica del campionato di Promozione. La partenza nel primo quarto è intensa per entrambe le squadre. Sia Rimini che Coriano macinano canestri con una discreta facilita chiudendo il quarto sul 25-20 per i locali.

Al rientro in campo il FaDaMat cominicia a spingere sull'acceleratore, allungando nel punteggio grazie ad una pressione difensiva notevole, che permette ai gialloneri di macinare punti soprattutto in contropiede (38-27)

Nella ripresa sembra tutto facile per i ragazzi di Fabio Podeschi, che con un parziale di 15 a 0 nel terzo quarto mettono i due punti al sicuro, chiudendo il match con il risultato finale di 73 a 42.

Buona la prova corale di Rimini a segno con tutti i propri effettivi. Ora però pronti per un periodo davvero di fuoco con 4 partite di cartello in fila, che metteranno veramente alla prova questa squadra.



Il tabellino

FADAMAT BASKET-FISIOKINETIC 73-42

Fadamat Rimini: Locatelli 4, Zaghini 3, Stabile 2, Borello 10, Cardinali 9, Magnani 3, Ferrini 7, Toni 4, Accardo 16, Serpieri 7, Guglielmi 4, Missiroli 4. All. Podeschi.

Coriano: Buscherini, Bigini G. 1, Ceccolini 2, Pirani 6, Casadei 7, Bigini A. 7, Chistè M. 14, Ortenzi, Martinucci 2, Puzalkov 2, Casali 2. All. Chistè C.

PARZIALI: 25-20; 38-27; 53-27