Attualità

Sant' Agata Feltria

| 17:44 - 19 Novembre 2019

Inaugurazione Atm Postamat.

Poste Italiane ha inaugurato martedì mattina, alla presenza del sindaco Guglielmino Cerbara, del vicesindaco Franco Vicini e dei rappresentanti aziendali del territorio il nuovo Atm Postamat per i Piccoli Comuni della provincia di Rimini presso l’ufficio postale di Sant’Agata Feltria, comune in cui risiedono circa 2.100 abitanti. È il secondo intervento nel Riminese dopo quello presso l’ufficio postale di Pennabilli, e il settimo in Emilia-Romagna.