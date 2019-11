Basket giovanile, il derby Under 18 dice Crabs: per RBR/Pallacanestro Titano non c'è scampo (76-61)

Sport

Rimini

| 16:35 - 19 Novembre 2019

Un time out della Under 18 dei Crabs (foto pag. FB Crabs).

Niente da fare per la Pallacanestro Titano/RBR nella partita di Rimini contro i Crabs, valevole per l’ottava giornata del campionato Under 18 Eccellenza. Dopo una brutta partenza, con incorporato 9-0 dei padroni di casa e troppe palle perse Titans, la partita torna a essere giocabile. I Titans recuperano punto su punto, ma non completano la rimonta e l’aggancio non arriva.

Il primo quarto finisce 16-11 con un canestro dei Crabs allo scadere, mentre nel secondo torna la Pallacanestro Titano/RBR di inizio gara, poco efficace in tutte le fasi del gioco e non produttiva. Al 15’ è già 30-15 con un parziale di 14-4, con gli ultimi minuti prima dell’intervallo che non modificano la sostanza delle cose e mandano le squadre negli spogliatoi sul 40-26.

Nel terzo periodo la gara è equilibrata nel gioco, ma i Titans non riescono a recuperare lo svantaggio e i due team si presentano alla dirittura finale sul 62-47. Il trend rimane lo stesso anche negli ultimi scampoli di gara, con break significativi che non arrivano e referto conclusivo che dice 76-61. Per i Crabs il top scorer è Rosario Cruz (23), per i Titans/RBR Buo (22). Prossimo appuntamento lunedì in casa con San Lazzaro.



Il tabellino

BASKET RIMINI CRABS – PALL. TITANO/RBR 76-61



CRABS: Berardi 2 (1/2), Ferrari 9 (4/10), Baroni ne, Rosario Cruz 23 (6/10, 2/4), Moraes Seixas 10 (5/7), Rossi 15 (3/8, 2/6), Tisselli, Santoro 6 (1/2, 1/1), Montanari 11 (4/9, 1/2), Bertini ne, Tamburini ne, Jose ne. All.: Maghelli.



TITANO/RBR: Torelli (0/1), Gaspari 12 (4/8 da tre), Alviti 3 (0/1, 1/1), Squarcia (0/1), Palmieri 4 (2/5, 0/5), Riva, Campajola 4 (2/3), Semprini 11 (4/8), Buzzone, Felici 3 (1/4), Buo 22 (9/13), Flan 2 (1/5, 0/2). All.: Padovano.



Parziali: 16-11, 40-26, 62-47, 76-61.