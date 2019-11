Jolly Disco Novafeltria, torna a grande richiesta la serata dedicata al twerking, trap e reggaeton

Eventi

Festa al Jolly Disco Novafeltria (foto di repertorio).

Le nuove tendenze in fatto di sonorità e di cultura hip hop arrivano al Jolly Disco Novafeltria, per il "Bubble Butt Party", in programma sabato 23 novembre. E' la seconda edizione della serata, lanciata lo scorso 6 aprile nello storico locale riminese, che cita uno slang la cui traduzione è "Sedere a bolla". Il riferimento sono le danze a colpi di Twerking, un tipo di ballo che si associa alle sonorità reaggeton, protagoniste del "Bubble Butt Party" assieme alla trap, altra tendenza in continua ascesa tra i giovani. "E' una serata che arriva a grande richiesta, dopo il successo dell'anno scorso e che quindi riproponiamo. E' una serata molto ballabile, con grande spettacolo sul palco, stiamo infatti lavorando sulle scenografie", annuncia il gestore Francesco Pula. Il "Bubble Butt Party" chiude gli eventi di novembre. Il Jolly si preparerà poi per i grandi eventi delle festività: le serate di Natale, Capodanno ed Epifania.