Nuova rassegna corale di musica sacra nel centro storico di Rimini

Eventi

Rimini

| 15:25 - 19 Novembre 2019

Rassegna di musica sacra.

Una nuova rassegna di musica sacra che si svolge su tutto il territorio regionale e coinvolge sia le voci che gli organi: Voxanime. Grazie alla partecipazione di più entità corali (Ass. Aerco) e organistiche (Ass. Arsarmonica) racchiuse in un solo contenitore 'itinerante' che si sposta in tutta la Regione Emilia-Romagna: da Rimini a Piacenza, da Ferrara a Cesena, da Parma a Ravenna, da Bologna a Modena e Reggio, centinaia di coristi si esibiscono all'interno delle più suggestive chiese e santuari mariani presenti sul territorio. A Rimini, il 24 novembre, nella Chiesa dei Servi di Maria si esibisce l'organista polacca che vive in Francia (Lidia Książkiewicz) in alternanza con il Coro polifonico riminese Jubilate Deo, diretto da Ilario Muro. Orario: alle ore 17. Ingresso libero.