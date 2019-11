A Villa Verucchio un laboratorio pratico di cucina per commensali con difficoltà di masticazione

Eventi

VillaVerucchio

| 14:55 - 19 Novembre 2019

Il libro "Il gusto della morbidezza".

Lunedì 25 novembre dalle ore 15 alle ore 18 presso la sala ``Romagna Mia``, in via Casale 103 di Villa Verucchio, si terrà un momento formativo rivolto ad assistenti familiari e familiari.



L'iniziativa, promossa anche nella pagina del sociale della Regione Emilia Romagna, è organizzata da ASP Valloni Marecchia che promuove il Progetto "Casa Residenza Aperta al Territorio, interventi qualificati a sostegno della domiciliarità".



Il Progetto, approvato e finanziato dal Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale 2018 - 2020 del Distretto Rimini Nord, PAA 2019, ha la finalità di sostenere i familiari che assistono a domicilio persone non autosufficienti.



Il progetto prevede la realizzazione di un ciclo di incontri rivolti a familiari organizzati dall'ASP condotti da operatori esperti che lavorano presso la Casa Residenza per affrontare tematiche legate alla cura della persone (quali ad es. l'alimentazione, la movimentazione, le cure igieniche e altro).



Questo incontro, organizzato in collaborazione con l`APS Flavor ed il progetto Assistente in Famiglia, verterà sull'alimentazione di persone con difficoltà di masticazione e deglutizione.



Si tratta di un laboratorio teorico-pratico condotto da una logopedista, un cuoco e dagli autori del libro "Il gusto della Morbidezza", dove verranno date indicazioni che possono aiutare a cucinare in casa i piatti tradizionali per mantenere il gusto, garantendo la sicurezza e la giusta consistenza.



L'incontro è gratuito, aperto a 30 persone, al termine ai partecipanti verrà offerto un buffet con piatti a consistenza cremosa.



Per info e iscrizioni:

info@ideaflavor.com

340/61.11.831 – 340/09.86.620