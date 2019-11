Spiaggia aperta a Riccione durante le festività natalizie: chiuso il bando

Attualità

Riccione

| 14:51 - 19 Novembre 2019

Scorcio del mare di inverno all'interno di una cupola geodetica pressurizzata.

Per le festività natalizie, con “ Riccione Mare d’Inverno”, la spiaggia diventa nuovamente accessibile anche nei mesi più freddi. Con la scadenza dei termini del bando e un centinaio di manifestazioni di interesse giunte agli uffici comunali al Demanio, gli operatori interessati che hanno ottenuto il riconoscimento alla domanda presentata, hanno l’obbligo di mantenere aperti i gazebo senza somministrazione di bevande, utilizzabili i giochi per bambini e percorribili i camminamenti sulla spiaggia con una manutenzione accurata in modo da garantire ai turisti un servizio di spiaggia attrezzata e ordinata.



Nel caso invece delle manifestazioni di interesse presentate per il montaggio di cupole geodetiche pressurizzate o l’apertura di chiringuito, è già prevista, fin da ora, la fruibilità degli stessi, tranne per i casi in cui sia richiesta l’integrazione della documentazione tecnica da sottoporre a Conferenza dei Servizi per poi rilasciare l’autorizzazione richiesta, che avverrà entro la metà di dicembre, così da permettere a tutti coloro che abbiano presentato domanda, con regolare accettazione, di aprire le attività per le feste natalizie.



Come per lo scorso inverno,la durata complessiva dell’utilizzo delle cupole geodetiche pressurizzate e delle strutture a pannellature mobili è di 120 giorni con la possibilità di optare per tutta l’estensione del periodo, o spezzato, a condizione di rimuovere le strutture alla cessazione dell’attività anche nell’intervallo di tempo dei periodi non consecutivi ma rientranti comunque nei 120 giorni complessivi.

Quest’anno è stata adottata una modalità semplificata per snellire le procedure di rilascio delle autorizzazioni.



“Anche quest’anno gli operatori balneari hanno risposto positivamente al bando comunale - commenta l’assessore al demanio Andrea Dionigi Palazzi - che permette di restituire la spiaggia ad una fruizione ritenuta impensabile fino ad alcuni anni fa. Questo è sinonimo di una sano pragmatismo a fronte delle richieste di un turismo invernale sempre più orientato a cercare servizi legati al balneare durante la stagione più fredda”.