Maltempo, la regione stanzia oltre un milione di euro per interventi su tutto il territorio

Attualità

Rimini

| 13:46 - 19 Novembre 2019

Piena del fiume Marecchia.

La Regione Emilia-Romagna ha previsto un ulteriore stanziamento di emergenza di un milione e 250 mila euro, attingendo i fondi dal proprio bilancio, a sostegno degli interventi urgenti necessari per affrontare l'ondata di maltempo che da sabato colpisce il territorio. Sull'Appennino bolognese e modenese, afferma la Regione, in due giorni sono caduti fino a 100 millimetri di pioggia. I fondi sono stati deliberati ieri dalla Giunta e serviranno per le opere più urgenti su fiumi, costa e versanti provati dalle piogge, che continueranno anche per la giornata di oggi a interessare i territori da Piacenza a Rimini. "È in corso la ricognizione dei danni - spiegano in una nota il presidente Stefano Bonaccini e l'assessore alla Protezione civile, Paola Gazzolo - Lavoro che continuerà nei prossimi giorni per definire il quadro della situazione. Questo ci consentirà di presentare al Governo un quadro esatto dei danni, insieme alla richiesta dello stato di emergenza nazionale. Ci aspettiamo che sia accolta".