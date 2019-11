Rimini Calcio, ufficiale: Pastore nuovo ds e Colella nuovo allenatore

Sport

Rimini

| 12:29 - 19 Novembre 2019

Giovanni Colella, nuovo allenatore del Rimini.

Come anticipato dalla nostra redazione, Giorgio Grassi ha dato il via libera alla rivoluzione tecnica. Dopo la sconfitta con l'Arzignano sono stati esonerati sia l'allenatore Renato Cioffi, sia il direttore sportivo Rino D'Agnelli. Giovanni Colella è il nuovo tecnico, che già da oggi (martedì 19 novembre) dirigerà l'allenamento a Misano. In carriera ha allenato Como, Renate, Siena, Bassano e Vicenza. Ivano Pastore, già ds del Rimini ai tempi di De Meis, recentemente ha svolto lavoro come osservatore presso il Milan.





Il nuovo Rimini

In prospettiva futura, Colella potrebbe riproporre la difesa a quattro, con Nava e Silvestro esterni, Ferrani e Oliana centrali. A centrocampo il rombo con Palma vertice arretrato, Montanari e Cigliano mezzali, Candido alle spalle delle due punte Gerardi e Zamparo. A gennaio la rosa sarà rivoluzionata: servono un difensore centrale da affiancare a Ferrani, un terzino under da alternare a Silvestro, almeno un paio di centrocampisti under e un altro attaccante under da affiancare ad Arlotti. A Padova invece il tecnico potrebbe ripartire momentaneamente dal 3-5-2 con Scappi in difesa, Cigliano mezzala e Arlotti in attacco. ().