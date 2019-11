Abitudini di guida in regione, a Rimini si percorrono oltre 10mila km all'anno

Attualità

| 12:06 - 19 Novembre 2019

Gli emiliano-romagnoli trascorrono 1 ora e 17 minuti al giorno in automobile a una velocità media di 34 km/h percorrendo 44 km al dì. È quanto emerge dall’Osservatorio UnipolSai sulle abitudini al volante degli italiani nel 2018, realizzato in seguito all’analisi dei dati di circa 4 milioni di automobilisti assicurati UnipolSai che installano la scatola nera Unibox sulla propria autovettura.

“In Emilia Romagna la qualità dell’esperienza di guida si mostra particolarmente positiva: gli emiliano romagnoli trascorrono al volante 8 minuti in meno rispetto alla media nazionale e la velocità media, di 34 km/h, è superiore al resto del Paese a conferma di un livello di traffico “accettabile” e di infrastrutture adeguate al flusso di veicoli circolanti”, ha commentato Enrico San Pietro, Condirettore Generale Assicurativo UnipolSai.

In una regione storicamente caratterizzata da un radicato utilizzo dell’auto (12.379 km annui, 500 in più rispetto alla media nazionale), nel 2018 si consolida la tendenza di un minor uso dell’auto: nel corso dell’anno gli automobilisti hanno infatti percorso 400 km in meno rispetto al 2017.



Nel dettaglio delle singole province si notano differenze notevoli. Rimini vive condizioni di traffico intenso, soprattutto per i flussi turistici estivi. Nella provincia si percorrono 10.573 km all’anno ad una velocità media di 29 km/h, ogni giorno si percorrono 38 km e l’auto viene utilizzata per 280 giorni con una media di 1,8 ore al giorno. Rimini e Forlì Cesena sono le uniche due province emiliano romagnole con km annui percorsi inferiori alla media nazionale.