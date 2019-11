Rimini Calcio, ritorna Ivano Pastore come direttore sportivo. Il nuovo mister sarà Giovanni Colella

Sport

Rimini

| 11:55 - 19 Novembre 2019

L'avventura di Renato Cioffi al Rimini è al capolinea.



Rivoluzione al Rimini Calcio? Pare proprio di sì, In queste ore sono in atto grandi manovre. Gli ultimi boatos danno per certo l’arrivo di Ivano Pastore come direttore sportivo, un ritorno il suo (era nel club biancorossa durante la gestione De Meis), al posto di Rino D’Agnelli che - interpellato da Altarimini.it - ancora non ha ricevuto comunicazioni sulla sua sorte. Difficile possa restare. Pastore nelle due ultime stagioni aveva un incarico al Milan come osservatore.

Probabile che possa essere esonerato anche mister Renato Cioffi. Il suo eventuale sostituto dovrebbe essere e di Giovanni Colella classe 1966. La sua carriera in serie C parla di Como, Renate, Siena Bassano e Vicenza. Il prescelto era Roberto Cevoli, ma a quanto pare l’impossibilità per lui di portare un suo collaboratore non ha fatto partire neanche la trattativa. La squadra si allena oggi a Misano. Lì si capirà meglio la situazione.