Eventi

San Clemente

| 11:17 - 19 Novembre 2019

La compagnia "Il teatro delle ombre".

Sabato 23 Novembre 2019 alle ore 21.00 la giovane compagnia pesarese Teatro delle Ombre ci conduce dentro un lettura del capolavoro del Teatro dell’assurdo di Samuel Beckett con Godot.



Tratto da Aspettando Godot di Samuel Beckett, il lavoro di questa interessante giovane compagnia pesarese contamina “l’assurdo” del testo originale con rimandi alla gestualità del teatro della Commedia dell’Arte, con echi dell’indagine psicologica di tipo freudiano e riferimenti alla potente iconografia del Vangelo Cristiano. Personaggi vagano dentro i loro stessi abiti di scena e recitano battute a cui essi stessi sembrano sentirsi estranei. Il teatro di Beckett è come un Teatro di naufraghi, che indaga quel senso di vuoto di cui è fatto l’uomo, non solo l’uomo beckettiano.

Spettacolo realizzato col patrocinio del Comune di Pesaro e del Consiglio Regionale Marche.



Il Teatro delle Ombre opera a Pesaro dal 2001 nel campo della formazione artistica attraverso laboratori di teatro dai bambini di 5 anni fino agli adulti; dell’organizzazione eventi con la rassegna domenicale di teatro per ragazzi e famiglie “Al Borgo incantato”; della produzione e distribuzione spettacoli per un pubblico di ragazzi e per adulti: questi ultimi in particolare sono frutto di uno studio basato principalmente sul dialetto d’autore per riscoprire la parola delle nostre radici attraverso i testi di grandi poeti e scrittori del territorio.