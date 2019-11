Arco in Danza: domenica torna la suggestiva rassegna di ballo

Eventi

Rimini

| 10:04 - 19 Novembre 2019

Arco in Danza.

Domenica 24 novembre presso il Centro Commerciale 'I Malatesta', Via Emilia a Rimini zona Celle Arco in Danza, va in scena Arco in Danza. La manifestazione giunta alla 18esima edizione, avrà inizio alle ore 16.30. Gli spettacoli animeranno tre domeniche pomeriggio, con esibizioni delle venticinque scuole di danza riminesi, spaziando dalla danza classica alla contemporanea, dalla danza moderna al flamenco, fino al tango orientale. Ingresso libero Info: 333 3986013; 0541 781696 (Associazione Eventincentro).