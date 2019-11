Eventi

Rimini

| 09:52 - 19 Novembre 2019

Teatro Galli.

Sabato 23 novembre al Teatro Amintore Galli in piazza Cavour nel centro storico di Rimini va in scena la "Norma di Bellini: Dive non sempre caste". Incontro di preparazione all’ascolto dell’opera, condotto da Fabio Sartorelli. E’ richiesta la prenotazione. Ore: 17.00 Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Info e prenotazioni: 0541 704294/96 dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00.