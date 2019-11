Francesca da Rimini, Storia di un mito: sabato 23 novembre a Castel Sismondo

Eventi

Sabato 23 novembre a Castel Sismondo, Ferruccio Farina presenta il suo libro su Francesca da Rimini, un mito del quale questo volume, attraverso una mole di materiali mai raccolti e analizzati fino ad ora, ripercorre la storia per permettere ai neofiti, come agli specialisti del tema, di riscoprirne gli intramontabili valori e il fascino profondo. Il volume ricostruisce la storia di Francesca da Rimini dal XIV secolo fino ai giorni nostri. A dialogare con l'autore Natascia Tonelli, Dantista, docente Università di Siena, membro del Comitato Nazionale Celebrazioni Dantesche 2021, Michele Brambilla, Giornalista, direttore QN Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e il Sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, che porterà il saluto della Città. Inizio ore 17 in piazza Francesca da Rimini. Ingresso libero, info: 0541 704422