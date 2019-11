Educatori specie a rischio estinzione: la rete di Rimini si organizza per riprendere in mano i diritti

Eventi

Rimini

| 07:39 - 19 Novembre 2019

Una conferenza stampa per parlare di educatori assieme ad Adl Cobas E-R.

La Rete educatori/educatrici Rimini convoca per martedì 19 novembre alle 20.30 nella sala del Buonarrivo a Rimini un'assemblea aperta per discutere delle difficoltà riscontrate dall'inizio dell'anno scolastico e le criticità emerse nella gestione delle ore stanziate dai Comuni. I partecipanti discuteranno e decideranno insieme le azioni da mettere in campo per richiamare le cooperative e i comuni alle loro responsabilità.



L'assemblea è aperta a tutti gli educatori e le educatrici delle cooperative di Rimini e provincia, impegnati nei servizi educativi scolastici, di qualsiasi sindacato e non sindacalizzati. Si parlerà dell’educatore di plesso, quindi delle criticità emerse dall'inizio dell'anno scolastico e del taglio delle ore in alcuni plessi; dell’adeguamento dei livelli di inquadramento, con il passaggio al livello D2 per tutti gli educatori ed educatrici con titolo; dell’adeguamento dei contratti part-time al 100 per cento del reale monte ore di lavoro; infine di banca ore. La partecipazione è aperta e libera.