Le 'sardine' contro Salvini a Rimini: iniziato il tam tam per il flash mob del 24 novembre

Attualità

Rimini

| 22:23 - 18 Novembre 2019

Il flash mob delle sardine in risposta a Salvini in piazza Maggiore a Bologna (foto Ansa).

A Bologna e a Modena l'iniziativa ha riscosso un grande successo. Domenica 24 novembre sarà proposta a Rimini, in piazza Cavour: il flash mob delle "sardine", un movimento di protesta e di opposizione a Matteo Salvini, in concomitanza con le tappe del tour elettorale del segretario della Lega, a sostegno della candidatura di Elena Borgonzoni a presidente della Giunta Regionale. I partecipanti si presentano con un pesce disegnato sulla t-shirt, o su un cartello, oppure con un pesce di cartone: le sardine che "non abboccano agli slogan di Salvini", come spiegato dagli ideatori, quattro ragazzi bolognesi; "pesci piccoli che si uniscono in massa per contrastare lo squalo". Domenica 24 novembre l'appuntamento è alle 15 (orario ancora ufficioso) in piazza Cavour: nello stesso orario Salvini inauguerà la sede di Rimini della Lega. Il tam tam per radunare "le sardine" è già iniziato in queste ore su internet.