Calcio RSM, Ignazio Damato nuovo tecnico della Juvenes Dogana

| 20:18 - 18 Novembre 2019

Ignazio Damato, nuovo tecnico della Juvenes Dogana.



La Juvenes Dogana comunica di aver trovato l’accordo con il tecnico Ignazio Damato quale nuovo allenatore della prima squadra. La decisione è stata presa dopo le dimissioni da parte del tecnico Massimo Mancini e del suo vice Alessandro Guerra. La società ringrazia Mancini e Guerra per il lavoro svolto nelle ultime due stagioni ed augura ad entrambi il meglio per il loro futuro calcistico.

Damato, classe 1972, è un ex calciatore (tra le varie squadre in cui ha militato ci sono San Marino Calcio, Rimini e Venezia in serie B) ed ex allenatore di Athletic Poggio, Igea e Rimini (squadra juniores).