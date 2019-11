Ciclismo, Team del Capitano in festa: pranzo sociale con ospiti e le società riminesi

Sport

Verucchio

| 20:03 - 18 Novembre 2019

Il presidente Daniele Bertozzi con le quote rosa del Team.

Il Team del Capitano fa festa. Un altro anno conclusosi alla grande per il noto sodalizio amatoriale santarcangiolese del presidente Daniele Bertozzi.

Anche in questo quinto anno non sono mancate le soddisfazioni sia dal lato sportivo che umano, per gli importanti successi ottenuti sia come squadra dove individualmente, spiccano le due medaglie d’argento iridate di Maria Cristina Prati e i vari successi di Debora Morri, la maglia di campione europeo di Daniele Bertozzi e la medaglia di bronzo di Michele Rosa ai campionati Italiani di paraciclismo. I Bianco-Rossi inoltre, primeggiano per il terzo anno consecutivo nella classifica del circuito “Marche Marathon” e a mettere la ciliegina sulla torta, anche la conquista del circuito “Romagna Challenge”.

Durante il pranzo non sono mancati ospiti d’eccezione fra cui Pëtr Ugrjumov (nella foto gallery), atleta professionista dal 1989 al 1999, vincitore di due tappe al Tour de France e una al Giro d'Italia, Massimo Squadrani, Presidente del Comitato Provinciale FCI di Rimini, Rodolfo Zavatta del Comitato CONI di Rimini, oltre ai vari sponsor che il team ha voluto omaggiare per la preziosa collaborazione e a tutte le società riminesi che collaborano con il team.

La presentazione dell’attività del Team è stata coordinata dal giovanissimo conduttore Leonardo Metalli, che ha affiancato Daniele Bertozzi nei vari riconoscimenti ad atleti ed ospiti. Una giornata emozionante ed allegra conclusasi con taglio della torta e brindisi con tutti i partecipanti, con l’augurio di trascorrere altre gioiose e esaltanti giornate nell’ormai prossimo 2020.



I nomi degli Sponsor premiati: Pepperbike Rimini, Promix materiali edili, LGL etichettificio, KeForma integratori, Deltacom idraulica-climatizzazione-fotovoltaico, Hotel al Bivio – Imer , Assicurazioni Generali – agenzia di Santarcangelo, Ristorante Rinaldi, Trek , Bontrager , Caffè Sinfonia- Villa Verucchio, Alè abbigliamento, Birra Amarcord e Serigrafika.