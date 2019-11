Rimini Calcio: Gerardi ha un guaio muscolare, per Oliana e Candido frattura al metacarpo della mano

Sport

Rimini

| 18:06 - 18 Novembre 2019

Piove sul bagnato in casa biancorossa. L’attaccante Federico Gerardi si è sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato una elongazione muscolare della coscia sinistra.

Frattura del metacarpo della mano destra per il difensore Filippo Oliana e di quello della mano sinistra per Roberto Candido. Nei prossimi giorni i due calciatori, in accordo con il responsabile sanitario del Rimini F. C., dott. Cesare Gori, si sottoporranno a intervento chirurgico che verrà effettuato all'ospedale "Infermi" di Rimini. Scontata Nel pomeriggio la rosa biancorossa ha effettuato una seduta di allenamento in palestra.

Nessuna notizia riguardo la panchina. La società sta valutando il da farsi. Resta come detto domenica sera il nome di Roberto Cevoli il più caldo in caso di esonero di Renato Cioffi: in lizza anche Cuttone, Colucci, Asta e Colella.