Rimini Fiera: Italian Exhibition Group allarga la proposta su oro con Arezzo e Gold Italy

Attualità

Rimini

| 18:05 - 18 Novembre 2019

Rimini Fiera.

Italian Exhibition Group, la società che riunisce le fiere di Rimini e Vicenza, si espande fino in Toscana e rafforza la sua presenza nel settore dell'oro. Arezzo Fiere e Congressi ha infatti accolto la proposta di Ieg di anticipare il periodo di esercizio previsto per l'opzione di acquisto delle manifestazioni OroArezzo e GoldItaly già gestite da Ieg del 2017. Con OroArezzo e Gold Italy IEG aggiungerà infatti al suo calendario di eventi di proprietà due prodotti che si affiancheranno a Vicenzaoro January, T-Gold, Vicenzaoro September, VOD Dubai International Jewellery Show e altri appuntamenti internazionali. Il valore per l'acquisizione dei beni e dei diritti inerenti le manifestazioni è determinato da una componente fissa di 3.494.000 euro e da una componente variabile che potrà raggiungere un valore massimo di 956.000 euro.