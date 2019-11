A Riccione chiusa casa di riposo Villa Quick dopo i controlli effettuati dai Nas

Cronaca

Riccione

| 16:33 - 18 Novembre 2019

Casa di riposo 'Sollievo' Villa Quick a Riccione.

A seguito dell’attività ispettiva condotta dai N.A.S. di Bologna e dall’Ausl Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica - il sindaco Renata Tosi ha firmato il provvedimento di chiusura della casa di riposo Villa Quick di via Trento Trieste. L’ordinanza di chiusura della struttura è stata resa necessaria per le criticità dovute al riscontro di carenze strutturali, tra cui l’assenza di un sistema antincendio, carenze gestionali, igieniche, di qualità dell’assistenza e di sicurezza sul lavoro, oltre al riscontro di personale del tutto sottodimensionato rispetto ai 28 anziani presenti all’interno. Gli anziani presenti nella struttura sono stati visitati e valutati da personale sanitario.



In nessun caso sono stati riscontrati episodi di maltrattamento. Da questa mattina il Comune di concerto con gli assistenti sociali, i medici dell’Ausl e i militari del Nas, è in contatto per predisporre lo spostamento degli anziani presso altre strutture con tempi e modalità diversi a seconda dei casi di autosufficienza di ciascuno.

La casa per anziani eroga servizi di tipo sanitario e socio-assistenziale ad anziani non più completamente autosufficienti .



“L’attenzione e la cura per le persone più fragili – dichiara il Sindaco Renata Tosi – sono una priorità indiscutibile per questo a nome mio e dell’Amministrazione Comunale desidero ringraziare i Carabinieri del Nas, i medici e gli assistenti sociali dell’Ausl Romagna per l’efficace lavoro e professionalità dimostrati, tanto più rilevanti quando si è di fronte alle fasce più sensibili e deboli della popolazione”.