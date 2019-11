Auto in fiamme il A14 all’uscita di Rimini Nord: completamente distrutta

Cronaca

Rimini

| 15:48 - 18 Novembre 2019

La vettura in fiamme in A14.

I vigili del fuoco di Rimini sono intervenuti lunedì pomeriggio, poco prima delle 15, per domare l’ incendio scoppiato su una Smart che viaggiava in autostrada, sulla corsia Nord poco prima dell' uscita Rimini nord. All' arrivo sul posto dei pompieri le fiamme avevano avvolto completamente il mezzo. Durante lo spegnimento il traffico non ha subito rallentamenti grazie al supporto della Polizia stradale e del personale autostrade presenti sul posto. Si è proceduto anche alle operazioni di raffreddamento. Sul posto sono intervenute un' APS (autopompaserbatoio) e cinque unita' VF. Fortunatamente non ci sono feriti.