A tavola in mille persone per chef Oldani a San Patrignano: una Charity Dinner da incorniciare. INTERVISTA

| 15:00 - 18 Novembre 2019

Grande successo per l’ultima charity dinner del 2019 a San Patrignano, protagonista Davide Oldani in perfetta compagnia della pastry chef Silvia Federica Boldetti già eletta Pastry Queen 2016. Un menù di quattro portate, raffinato e inedito, ha raccontato la creatività degli chef, la stagionalità degli ingredienti e la voglia di fare tutto al meglio della brigata di cucina di San Patrignano. Ad accompagnare i piatti i vini prodotti dalla cantina della Comunità. Le charity dinner torneranno l’anno prossimo con una serie di ospiti inediti.



Il famoso chef si è cimentato a cucinare insieme ai ragazzi della Cucina di San Patrignano creando una cena unica nel suo genere per circa mille commensali. Tutti i partecipanti alla serata con il loro contributo hanno sostenuto il fabbisogno alimentare dei 1300 ragazzi accolti gratuitamente in Comunità. Insomma anche la quarta Charity Dinner del 2019 nella grande sala della Comunità ha lasciato soddisfatti i partecipanti e ha emozionato sicuramente i ragazzi ospiti di “Sanpa”. Una serata fatta di gusto e solidarietà.





IL MENU Mille foglie di zucca, radicchio e mucchino di San Patrignano, cannelloni dorati, ceci, patate e panna acida a seguire il secondo Lombo, guanciale, erbe aromatiche, bietole e mele, per finire in dolcezza, cuore Ruby.







In audio l’intervista allo chef Davide Oldani di Maria Assunta (Mary) Cianciaruso