Santarcangelo, inaugurato l’intervento di riqualificazione della rotatoria tra le vie Tosi e del Leccio

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:34 - 18 Novembre 2019

Inaugurazione della rotatoria.

Inaugurata lunedì mattina la riqualificazione della rotatoria tra le vie Tosi e del Leccio recentemente riqualificata grazie a un accordo di collaborazione tra Amministrazione comunale e Technipes Srl. Al taglio del nastro erano presenti la sindaca Alice Parma, la vice sindaca Pamela Fussi, l’assessora alle attività economiche Angela Garattoni assieme ai fratelli Barosi, titolari dell’azienda.



Nel dettaglio, all’interno della rotatoria è installato un pannello circolare in lamiera color rame con nome e skyline di Santarcangelo. All’interno del pannello sono collocati tre ciliegi mentre nell’area verde della rotatoria sono presenti aiuole fiorite con piante di Ibis, Santolina e Agapantus. Il cordolo esterno è invece adornato con ciottoli e parallelepipedi in lamiera che riportano il nome dell’azienda.



Quello della Technipes è fra i tre progetti vincitori del bando per la ricerca di collaborazioni per la valorizzazione e la manutenzione delle aree di verde pubblico all’interno della zona artigianale e primo ad essere realizzato. Oltre all’intervento di valorizzazione delle aree verdi e delle rotatorie, l’accordo di collaborazione prevede anche 20 tagli di erba annuali, interventi di pulizia, tosatura, rifilatura delle aiuole e raccolta della vegetazione recisa.



Soddisfatta la sindaca Alice Parma che sottolinea questo ulteriore esempio di collaborazione fra amministrazione e imprese locali che si è concretizzato in un intervento di qualità urbana che potrà essere replicato in altri luoghi strategici di Santarcangelo, come le “porte di accesso” della città.