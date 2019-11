Novafeltria: truffa telefonica, attenzione all'omaggio di tessera sconto con consegna a domicilio

Attualità

Novafeltria

| 13:45 - 18 Novembre 2019

Telefono (foto di repertorio).

Lunedì mattina a Novafeltria (ma probabilmente anche in altre località della Provincia di Rimini) sono giunte, sui numeri di telefono mobili o fissi, alcune chiamate da numeri privati (a parlare è una voce femminile) per offrire una fantomatica tessera sconto da utilizzare in un centro commerciale o supermercato di prossima apertura. Attenzione: si tratta di una vera e propria truffa, o comunque un modo scorretto per costringervi a fare acquisti (in genere di materiale per la casa) da una ditta che vende a domicilio. Usiamo volontariamente questi termini, con buona pace di questa ditte di vendita a domicilio che, con comportamenti borderline, carpiscono la fiducia del proprio interlocutore, specie se si tratta di anziani, mettendo in atto questi squallidi trucchi.





Il sondaggio





La visita a domicilio



La nota dell'Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori

Il sondaggio verte su semplici domande relative alle nostre abitudini da consumatore: se siamo soliti fare acquisti negli stessi posti, se consultiamo depliant e volantini con le offerte. Alla fine della telefonata l'operatrice annuncia l'invio di una carta sconti per un centro commerciale (ma può anche essere un supermercato) di prossima apertura e chiede quindi un indirizzo per la consegna. In un caso è stato speso il nome.(e altrettanto ovviamente non svolge sondaggi telefonici, come appurato dalla nostra redazione con una telefonata). Infatti l'apertura del centro commerciale, negozio, supermercato è un'apertura fittizia, è l'amo gettato verso l'interlocutore telefonico.La sottoscrizione della fantomatica "carta sconto" è solamente il modo per ottenere una firma. L'operatrice invia infatti all'indirizzo della persona contattata un agente della ditta che vende a domicilio (sì, il vecchio venditore porta a porta) per consegnare questa tessera sconto. Serve una firma: e quella firma praticamente porta alla sottoscrizione di un contratto per l'acquisto di beni per somme che in genere si aggirano sui 2000-3000 euro. Ma nel dettaglio, per spiegare meglio ciò che avviene e ciò che si intende, pubblichiamo questo estratto dal sito dell'