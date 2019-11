Rimini, studenti con disabilità, Oltre 600 mila euro per l’assistenza scolastica in provincia

Attualità

Rimini

| 12:18 - 18 Novembre 2019

Con decreto n. 98 del 15/11/2019 del presidente, la Provincia di Rimini ha approvato i criteri di riparto finanziario del contributo statale per l’assistenza scolastica degli studenti con disabilità certificata che frequentano le scuole secondarie di secondo grado (ex scuole superiori).

L’entità del finanziamento per la provincia di Rimini, riguardante l’annualità 2019, stanziato con DPCM del 1 agosto 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre, ammonta ad 630.868 euro.



“Si tratta di una cifra importante per il territorio provinciale - spiega il presidente della Provincia Riziero Santi –, incrementata di quasi 200 mila euro rispetto al 2018, che verrà destinata ai Comuni per fronteggiare le spese, in continua crescita, per il servizio educativo assistenziale, il trasporto speciale, la fornitura di ausili, l’erogazione di attività extrascolastiche pomeridiane ed estive degli oltre 260 studenti disabili delle scuole superiori.”



Il costo sostenuto dagli Enti locali, lievitato notevolmente negli ultimi anni, ammonta, in base agli ultimi dati certificati per l’anno scolastico 2017/18, ad oltre 1,6 milioni di euro, 1,4 dei quali per garantire il solo servizio degli educatori professionali.



Il riparto, che segue le logiche e i criteri stabiliti a livello nazionale e regionale, porterà nelle casse dei Comuni le seguenti cifre:







Bellaria Igea Marina 50.759,49; Casteldelci 2.417,12; Cattolica 33.839,66; Coriano 19.336,95; Gemmano 2.417,12; Misano Adriatico 21.754,07; Mondaino 2.417,12; Montefiore Conca 4.834,24; Montegridolfo 2.417,12; Montescudo - Monte Colombo 19.336,95; Morciano di Rom. 14.502,71; Novafeltria 4.834,24; Poggio Torriana 14.502,71; Riccione 53.176,61; Rimini 244.129,00; Saludecio 16.919,83; San Clemente 4.834,24; San Giovanni in Mar. 21.754,07; San Leo 14.502,71; Santarcangelo di Rom. 50.759,49; Talamello 2.417,12; Verucchio 29.005,43.