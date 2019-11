Diritti, salario, tutele, Vigili del fuoco in sciopero, mobilitazione nazionale

Attualità

Rimini

| 12:12 - 18 Novembre 2019

Cinque giorni di sciopero per i Vigili del Fuoco. Parte la mobilitazione unitaria della categoria, dopo il presidio dello scorso 15 novembre a Roma, che proseguirà il 21 novembre con la giornata nazionale di sciopero di quattro ore e con una protesta articolata di astensione dal lavoro lungo altrettante 4 giornate: 21 novembre dalle 16.00 alle 20.00, 2 dicembre dalle 10.00 alle 14.00, 12 dicembre dalle 16.00 alle 20.00 e 21 dicembre dalle 10,00 alle 14,00.



"La nostra mobilitazione" si legge nella nota dei sindacati "per ottenere risposte concrete su: una valorizzazione effettiva dal punto di vista retributivo e previdenziale del lavoro, unico ed insostituibile, dei Vigili del Fuoco; una maggior tutela e garanzia degli infortuni e delle malattie professionali tipiche del lavoro dei Vigili del Fuoco (non abbiamo l’assicurazione Inail); un riconoscimento reale della specificità e dell’alta professionalità dei Vigili del Fuoco; risorse adeguate per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da ormai da un anno; potenziamento degli organici del Corpo Nazionale finalizzato a diffondere il servizio sul territorio e a tutela della sicurezza dei Vigili del Fuoco. Dobbiamo raggiungere una dotazione organica di almeno 40 mila unità e nella legge di Bilancio non c’è nulla su questa necessità. "