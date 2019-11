Cronaca

Polfer in azione.

Due giorni di intensi controlli per la Polfer dell’Emilia Romagna. Sono stati 167 gli agenti impegnati il 13 e 14 novembre. Il personale della Polizia di Stato ha controllato controllato 48 scali ferroviari e 13 depositi di metallo, ispezionato 104 treni e identificato 585 persone, delle quali 153 con precedenti di Polizia, denunciandone 3 per vari reati. L’operazione “18th Rail Action Day 24 BLUE”, svolta nell’ambito della collaborazione internazionale di Polizia, dell’Associazione di Polizie Ferroviarie e dei Trasporti Europei RAILPOL, oltre ai consueti controlli per prevenire e reprimere ogni forma di illegalità, ha posto particolare attenzione ai treni merci quali possibili vettori del flusso migratorio clandestino che cerca di raggiungere le diverse località dell’Unione Europea.