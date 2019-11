Fumo dal tetto dell'asilo Girotondo a Rimini, la struttura potrebbe essere dichiarata inagibile

Cronaca

Rimini

| 11:30 - 18 Novembre 2019

L'arrivo dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Rimini.

Potrebbe essere dichiarato temporaneamente inagibile l'asilo Girotondo di via Circonvallazione Occidentale a Rimini, dove questa mattina attorno alle 10 una colonna di fumo partita dal temo ha allertato il personale e costretto a una rapida evacuazione di tutti i presenti, bambini compresi.

Fortunatalmente l'emergenza è rientrata quasi subito, con l'arrivo dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Rimini e la constatazione che non stava partendo un incendio, ma le cause sono ancora al vaglio e per questo, al seguito degli accertamenti, potrebbe essere disposta la chiusura momentanea della scuola.