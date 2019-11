A spasso con poca droga, a casa aveva marijuana pronta per lo spaccio, arrestato pusher a Misano

Cronaca

Misano Adriatico

| 11:07 - 18 Novembre 2019

Pusher.

Un 26enne di Cattolica è stato arrestato dai Carabinieri di Misano. Il giovane è stato fermato durante un controllo ed è stato trovato in possesso di una modica dose di marijuana. Il suo atteggiamento nervoso ha però insospettito i militari che hanno così deciso di perquisire il suo domicilio. Nascosti nell'appartamento del giovane 81 grammi di marijuana, suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio. In casa anche tutto l'occorrente per pesare e confezionare le dosi. Arrestato è stato messo ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.

Intensi i controlli dei Carabinieri nel weekend mirati proprio al contrasto dello spaccio di stupefacenti nelle zone maggiormente frequentate dai giovani.