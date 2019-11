Cronaca

Rimini

| 10:50 - 18 Novembre 2019

Controlli del Nas di Bologna per la sicurezza alimentare. Ispezione in un oleificio di Rimini dove sono state sequestrate 23 tonnelate di olio di sansa d’oliva stoccate in condizioni non idonee benché fossero destinate all’alimentazione umana. Le carenze igieniche accertate sono state segnalate al Dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda USL della Romagna richiedendo l’emissione di provvedimenti prescrittivi. Il titolare dell'oleificio è stato multato per 2000 euro.